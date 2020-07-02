الكويت: 930 عالقا مصريا يغادرون إلى القاهرة وسوهاج عبر 6 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، مغادرة 930 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.



وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 465 راكبًا إلى القاهرة و3 رحلات على متنها 465 راكبًا إلى سوهاج.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة العربية - مصر، وشركة طيران شركة الخطوط ا لجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل وشركة إير كايرو.



