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أخبار البلد

وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين في الكويت.. اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:25 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الخميس ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية لأحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل علي متنها 3730 راكبا إلي مطارات 7 دول :  مصر ، الإمارات ، والهند، وإيران، والنيبال ، ولبنان ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6  رحلات تقل  930 عاملا مصريا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  6 سوف تصل إلي  مطارين القاهرة ، وسوهاج ،  مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الخميس الموافق  2 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا    930 عاملا.

الرحلة الأولي علي الكويتية رقم  1645 قيام من مطار الكويت الساعة 12.05  وعلي متنها 145 عاملا  وتصل مطار سوهاج،  والثانية طيران النيل  رقم  6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلي متنها 155 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة.

والثالثة  علي طيران الجزيرة  رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05  وعلي متنها 145عاملا ، وصول مطار القاهرة ، والرحلة الرابعة  العربية- مصر  رقم   722  قيام من الكويت 18.45علي متنها  165 عاملا  تصل لمطار القاهرة .

 والرحلة الخامسة  علي الجزيرة   رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج،  وعلي متنها 145 عاملا ، أما الرحلة السادسة  علي طيران إير كايرو رقم  2416 قيام من الكويت 23.20 وتصل مطار سوهاج  وعلي متنها 175 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين في الكويت.. اليوم
وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين في الكويت.. اليوم
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