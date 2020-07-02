AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محصول ذو قيمة غذائية واقتصادية عالية.. «الفلاحين»: نزرع 50 ألف فدان فلفل سنويًا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:28 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن محصول الفلفل أصبح من المحاصيل المصرية المهمة وذات القيمة الغذائية والصحية والاقتصادية العالية، لافتًا إلى أن الفلفل يحتاج لمناخ دافئ، لأنه لا يتحمل البرودة الشديدة.

وأضاف أبو صدام في بيان، الخميس: "نزرع من الفلفل ما يقارب 50 ألف فدان سنويا في 3 عروات، هي العروة الصيفية المبكرة وتزرع في شهر مارس والعروة الصيفية الأساسية وتزرع في شهري أبريل ومايو والعروة النيلية وتزرع في شهري يوليو وأغسطس ويتم جني الفلفل غالبا بعد 90 يومًا من شتلة وينتج الفدان ما بين 4 و6 أطنان حسب النوع وجودة الأرض وطريقة الزراعة". 

وذكر أن الفلفل يستخدم في صناعة المخللات والصلصة ويستخدم كأحد أهم التوابل ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي أثبت العلماء أنها تنظف الرئتين من أضرار التدخين وتساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية والصداع والتخلص من السمنة المفرطة وتنشط الدورة الدموية وتقوي الجهاز العصبي كما أن الفلفل يقوي الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين C والكثير من العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

ويعتبر الفلفل من المنتجات الزراعية قليلة التكاليف ذات العائد الاقتصادي المرتفع فمن بين صادرات مصر الزراعية التي وصلت حتى الآن لأكثر من 3.4 مليون طن احتل الفلفل المركز الحادي عشر بين الصادرات الزراعية بإجمالي 2068 طنا، فيما وصلت أسعار كيلو الفلفل اليوم حسب نوعه في السوق المحلية ما بين 6 و8 جنيهات. 

وأوضح نقيب الفلاحين أن الفلفل بنوعيه الحلو والحريف وألوانه الزاهية من الأخضر والأصفر والأحمر بات من الخضروات التي لا غنى عنها على الموائد العالمية وأصبح من المنتجات الزراعية المطلوبة بكثرة في ظل انتشار وباء كورونا وفوائده الكبيرة في التغلب على أعراضه وتقوية الجسم للوقاية منه كما أصبحت ارتفاع أسعار الفلفل، تثير الأزمات مما جعل وزارة الزراعة المصرية تهتم بزراعته وتفرد له مساحة كبيرة من الخدمات الإرشادية والتوعوية لتحفيز الفلاحين على زراعته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: زراعة الشعير لن تقلل استيراد القمح.. وحملة الوزارة دعائية

الفلاحين تكشف أسباب تراجع مساحات عباد الشمس وكيفية زيادتها

الكيلو ب 50 جنيها.. الفلاحين تكشف الحلول لانخفاض أسعار الليمون بالأسواق

كورونا يصيب الليمون بالجنون.. سعر الكيلو يصل إلى 50 جنيها.. والفلاحين الزراعيين: زيادة التصدير والفيروس السبب

"الفلاحين": لا صحة لارتفاع أسعار الأرز .. ومصر فتحت أسواقا تصديرية جديدة

نتائجه سلبية.. الفلاحين تكشف السر وراء انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

هل يساعد النوم على البطن فى إنقاذ الحالات الحرجة لمرضى كورونا... خبير مناعة يوضح

أثار مقتله احتجاجات عنيفة.. شاهد.. بدء مراسم تشييع جثمان المغني الإثيوبي هونديسا

في أول أيام صرف الكمامات على بطاقة التموين.. 15 تاجرا يستولون على 800 قطعة

لجنة التضامن توضح أهمية قرار إعادة فتح الحضانات

AdvertisementS

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور