محصول ذو قيمة غذائية واقتصادية عالية.. «الفلاحين»: نزرع 50 ألف فدان فلفل سنويًا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن محصول الفلفل أصبح من المحاصيل المصرية المهمة وذات القيمة الغذائية والصحية والاقتصادية العالية، لافتًا إلى أن الفلفل يحتاج لمناخ دافئ، لأنه لا يتحمل البرودة الشديدة.





وأضاف أبو صدام في بيان، الخميس: "نزرع من الفلفل ما يقارب 50 ألف فدان سنويا في 3 عروات، هي العروة الصيفية المبكرة وتزرع في شهر مارس والعروة الصيفية الأساسية وتزرع في شهري أبريل ومايو والعروة النيلية وتزرع في شهري يوليو وأغسطس ويتم جني الفلفل غالبا بعد 90 يومًا من شتلة وينتج الفدان ما بين 4 و6 أطنان حسب النوع وجودة الأرض وطريقة الزراعة".





وذكر أن الفلفل يستخدم في صناعة المخللات والصلصة ويستخدم كأحد أهم التوابل ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي أثبت العلماء أنها تنظف الرئتين من أضرار التدخين وتساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية والصداع والتخلص من السمنة المفرطة وتنشط الدورة الدموية وتقوي الجهاز العصبي كما أن الفلفل يقوي الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين C والكثير من العناصر الغذائية المهمة الأخرى.





ويعتبر الفلفل من المنتجات الزراعية قليلة التكاليف ذات العائد الاقتصادي المرتفع فمن بين صادرات مصر الزراعية التي وصلت حتى الآن لأكثر من 3.4 مليون طن احتل الفلفل المركز الحادي عشر بين الصادرات الزراعية بإجمالي 2068 طنا، فيما وصلت أسعار كيلو الفلفل اليوم حسب نوعه في السوق المحلية ما بين 6 و8 جنيهات.



