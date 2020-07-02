غيرت رقم التليفون.. طارق الشناوى يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل





وأضافت "الشناوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، "عبلة كامل عمرها ما أتكلمت وحطت شروط علشان الحجاب، وهى بتلبسه بس أحنا كجمهور مش بنلاحظه".





وتابع أنه يحترم الفنانة عبلة كامل ويحترم إبداعها وموهبتها العميقة، والتى أعطت بصمة إسثنائية للفن فى مصر، حيث أنها تستطيع أن تؤدى جميع الأدوار بإحترافية لو تم إعطاؤها الفرصة لذلك.





وأشار: "عبلة كامل عمرها ما هتقول أنها أعتزلت، بحكم شخصيتها ومعرفتي تريباتها وتفاصيلها"، بالإضافة إلى قيام السكرتيرة الخاصة بها بتغيير خط الهاتف الخاصة بها لعدم التواصل معها.





وأكد أنها لا تحب الظهور الكثير على الشاشة، مضيفا: "كنت عازم كل طاقم مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى فى ندوة ورفضت أنها تظهر، وكان السبب بأنها قالتله أنا مش بعرف أتكلم وبتكسف".





تحدث الناقد الفنى، طارق الشناوى، بشأن حقيقة ما تم تداولته مواقع التواصل بشأن إعتزال الفنانة عبلة كامل، قائلا: "من واقع الملابسات فأنا أرى أنها أعتزلت الفن"، متابعا أن عبلة كامل دائما ما تفصل بين حياتها الشخصية وبين الشاشة.