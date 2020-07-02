AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غيرت رقم التليفون.. طارق الشناوى يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:27 م
الفنانة عبلة كامل
الفنانة عبلة كامل
Advertisements
هاجر إبراهيم
تحدث الناقد الفنى، طارق الشناوى، بشأن حقيقة ما تم تداولته مواقع التواصل بشأن إعتزال الفنانة عبلة كامل، قائلا: "من واقع الملابسات فأنا أرى أنها أعتزلت الفن"، متابعا أن عبلة كامل دائما ما تفصل بين حياتها الشخصية وبين الشاشة.

وأضافت "الشناوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، "عبلة كامل عمرها ما أتكلمت وحطت شروط علشان الحجاب، وهى بتلبسه بس أحنا كجمهور مش بنلاحظه".

وتابع أنه يحترم الفنانة عبلة كامل ويحترم إبداعها وموهبتها العميقة، والتى أعطت بصمة إسثنائية للفن فى مصر، حيث أنها تستطيع أن تؤدى جميع الأدوار بإحترافية لو تم إعطاؤها الفرصة لذلك.

وأشار: "عبلة كامل عمرها ما هتقول أنها أعتزلت، بحكم شخصيتها ومعرفتي تريباتها وتفاصيلها"، بالإضافة إلى قيام السكرتيرة الخاصة بها بتغيير خط الهاتف الخاصة بها لعدم التواصل معها.

وأكد أنها لا تحب الظهور الكثير على الشاشة، مضيفا: "كنت عازم كل طاقم مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى فى ندوة ورفضت أنها تظهر، وكان السبب بأنها قالتله أنا مش بعرف أتكلم وبتكسف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. اختفاء مفاجئ لـ الفنانة عبلة كامل.. هل اعتزلت الفن؟

تشكو من ضعف الأعمال المقدمة لها.. مصدر مقرب: عبلة كامل مستمرة ولم تعتزل التمثيل

أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل.. فيديو

أنباء عن الاعتزال ثم نفي .. القصة الكاملة لحقيقة ترك عبلة كامل التمثيل

القصة الكاملة لحقيقة اعتزال عبلة كامل.. أنباء وأقاويل.. نقابة الممثلين: لا نعرف عنها شيئا.. مصدر مقرب: لن تترك الفن حتى آخر يوم فى عمرها

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. موقف محرج لـ شريف منير مع زوجته.. أحدث ظهور لـ روبي من داخل عيادة تجميل

ترشيحاتنا

مباراة حياة أو موت .. نجم الوداد يتوعد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

الملعقة السحرية لعلاج التهاب الحلق والجيوب الأنفية

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

انتظام صرف معاشات يوليو والعلاوات لليوم الثانى

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها