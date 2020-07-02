AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:58 م
نجل سالم لافي
نجل سالم لافي
Advertisements
لقى أيمن سالم لافى نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى واثنين اخرين من نفس القبيلة مصرعهم واصيب اثنين اخرين بكدمات وجروح متفرقة في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، اثر انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب تم نقل الجثث الى المشرحة والمصابين الى المستشفى . 

تبين من التحريات والتحقيقات أنه اثناء سير المتوفين والمصابين على الطريق الاقليمى بمحافظة الاسماعيلية انفجر اطار السيارة مما ادى الى انقلاب السيارة بهم 

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من  اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة، بدائرة مركز القصاصين، إثر انفجار إطار السيارة مما تسبب في انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم أيمن سالم لافى 27 عاما، نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، وسليمان الأطرش 25 عاما من نفس القبيلة، وعمر مصطفى 26 عاما من القاهرة، كان برفقتهم فى السيارة.


ينما أصيب كل من وسيم إبراهيم العرجانى بكدمة شديدة بالرأس، وعمر محمد الترابين 25 عاما مصاب بكدمات شديدة بالجسد.

 تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، والتحفظ على جثمان المتوفين في ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، وحرر محضر بالحادث، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.
تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى
تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره في الاختيار.. نجل الشيخ سالم لافى: والدي اختار طريق صحبة الأبطال حتى نال الشهادة.. حوار

انفجار الإطار..مصرع سيدة واصابة 4 اشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

بينهم مراقبو ثانوية عامة.. مصرع وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بشلاتين

الإطار انفجر.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بسوهاج

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة

أهم الأخبار.. مستندات الترشح لانتخابات النواب.. مصرع نجل شهيد قبيلة الترابين في حادث.. الوصول للمتورطين في تسريب امتحانات الأحياء والفلسفة

ترشيحاتنا

نوع من البذور يجعل الشعر كالحرير ويمنع تساقطه

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

مقوي للعظام.. طريقة عمل الكاليماري المقرمش

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الشعب كله هياكل لحمة.. الفلاحين تعلن انخفاض أسعار عجول الأضاحي 10%

النميمة بين الناس.. أمين الفتوى: الغيبة تجوز في 3 حالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. دوا ليبا تتألق على غلاف مجلة elle

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد