تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

لقى أيمن سالم لافى نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى واثنين اخرين من نفس القبيلة مصرعهم واصيب اثنين اخرين بكدمات وجروح متفرقة في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، اثر انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب تم نقل الجثث الى المشرحة والمصابين الى المستشفى .





تبين من التحريات والتحقيقات أنه اثناء سير المتوفين والمصابين على الطريق الاقليمى بمحافظة الاسماعيلية انفجر اطار السيارة مما ادى الى انقلاب السيارة بهم





تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة، بدائرة مركز القصاصين، إثر انفجار إطار السيارة مما تسبب في انقلابها.





وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم أيمن سالم لافى 27 عاما، نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، وسليمان الأطرش 25 عاما من نفس القبيلة، وعمر مصطفى 26 عاما من القاهرة، كان برفقتهم فى السيارة.









ينما أصيب كل من وسيم إبراهيم العرجانى بكدمة شديدة بالرأس، وعمر محمد الترابين 25 عاما مصاب بكدمات شديدة بالجسد.





تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، والتحفظ على جثمان المتوفين في ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، وحرر محضر بالحادث، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.