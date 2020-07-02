حقيقة زواج جورج وسوف.. غادة بشور ترد

وكتبت بشور: "الصحافه الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات علي حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".

وأضافت: "من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟".

وتابعت: "باختصار اشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا، بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".

ويبدو أن الشائعات تلاحق جورج وسوف في الفترة الأخيرة، وفي منتصف الشهر الماضي نفى جورج وسوف عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا، وكتب وسوف: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جدا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهئنا".







