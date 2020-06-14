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فن

جورج وسوف: إصابتي بـ كورونا شائعة وأنا بصحة جيدة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نفى المطرب جورج  وسوف ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.



وكتب جورج وسوف: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جدًا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".



واحتل جورج وسوف، قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام عدد من عشاقه بنشر أغاني مختلفة له عبر "تويتر"، لتسلية أوقاتهم في الحظر، طالبين منه أن يقوم بعمل لايف يغني من خلاله.



جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "جورج وسوف عظمه في وقتنا هذا"، و"بصلي الفجر وبعدها بنام علي أغاني جورج وسوف ورضا البحراوي يارب سامحني يارب"، و"اغاني أم كلثوم بصوت جورج وسوف يعني شي عظمه على عظمه فعلا"، "لو عمل لايف هتبقى حاجة عظيمة" وغيرها من التغريدات.



يذكر أن من أبرز الأغاني التي قام جورج وسوف بغنائها هي "الغالي"، و"الهوى سلطان"، وغيرها.



جورج وسوف: إصابتي بـ كورونا شائعة وأنا بصحة جيدة
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