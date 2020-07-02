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أخبار العالم

سفير المغرب بالقاهرة يشرف على عملية عودة 150 مواطنا عالقا بمصر

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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أشرف السفير المغربي لدى القاهرة،  أحمد التازي، اليوم الخميس، على عملية إعادة 150 مواطنا مغربيا من العالقين في مصر، وذلك في اطار خطة الحكومة المغربية باعادة مواطنيها العالقين بعدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر.   

وبذلك تطوى آخر صفحات ملف عدد كبير من المواطنين المغاربة العالقين في مصر، تابعتها السفارة منذ بدايتها؛ إذ أصدرت عدة بيانات تطالبهم بالتواصل معها والتسجيل في القنصلية، ثم تكفلت بايوائهم في فنادق بالقرب من مطار القاهرة، حتى أصدر الضوء الأخضر من حكومة الرباط لترحيلهم في اطار خطة متكاملة.

وكانت السفارة المغربية في مصر أصدرت منذ يومين بيانا تحدد فيه أهم معايير من تنطبق عليهم صفة (عالقين) في مصر تمهيدا لارجاعهم لوطنهم، والتي كان من أهمها امتلاك المواطن المغربي لتأشيرة سياحية قصيرة الأجل، وأن تكون تذاكر سفرهم تنص على عودتهم في تاريخ ما بين 15 مارس إلى 15 يوليو من العام الجاري.

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