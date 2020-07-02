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أخبار البلد

رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان.. الأحد المقبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:42 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
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قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها، دعوة كل من : كرم كامل إبراهيم جبر، عبدالصادق محمد الشوربجي، حسين كمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح الأحد القادم 5 يوليو. 

يأتي ذلك بمناسبة صدور قرارات السيد رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة  كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة  عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبدالقادر زين. 

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم. 

وكلف المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، إخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.

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