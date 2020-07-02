وفاة مشرف هيئة الإسعاف بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا

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يتم ندب الدكتورة الهام محمد محمود كبير اخصائين طب اسنان بامانة المراكز الطبية المتخصصة ومدير مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي ، للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالاقصر وذلك لمدة ثلاثة اشهر ،

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