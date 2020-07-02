وفاة مشرف هيئة الإسعاف بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا

شهد مرفق إسعاف محافظة الاقصر حالة من الحزن الشديد بعد وفاة احد أفراده متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " .
وأعلن وليد محمد عرابى نائب مدير مستشفى الاقصر العام عن وفاة رجب عبد الرحيم مشرف عام هيئة الإسعاف بمحافظة الاقصر وذلك عقب اصابته اثناء أداء عمله بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " بعد مخالطة المصابين خلال نقلهم لمستشفيات العزل المختلفة.
وأصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارًا بتعيين الدكتورة الهام محمد محمود مدير عام مستشفى اسنا التخصصي للعزل الصحي، للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر.
وجاء في القرار الذي يحمل رقم 433 لسنة 2020 ، انه بعد الاطلاع قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، يتم ندب الدكتورة الهام محمد محمود كبير اخصائين طب اسنان بامانة المراكز الطبية المتخصصة ومدير مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي ، للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالاقصر وذلك لمدة ثلاثة اشهر ، وعلى الجهات المتختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي ما يخالفه من قرارات.