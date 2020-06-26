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محافظات

772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:40 ص
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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شمس يونس
أعلنت مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي عن شفاء وخروج ٢٠ منها في من المصابين ليصبح عدد المتعافين من المستشفي ٧٧٢ متعافي.

وقالت " الهام " أن المستشفي تحت اشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي ، اليوم الجمعة ، نجحت فى شفاء وخروج  20 متعافى من المواطنين المصريين المصابين فيروس كورونا  "  المستجد "كوفيد19".

وذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

واشارت مدير عام المستشفي أن من بين حالات الخروج العشرين‘ حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا تمت الولادة بالمستشفى وخروجها وطفلها الرضيع. 


وأوضحت " الهام " ان نسب الشفاء داخل العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي تجاوز 772 حالة تعافي واكثر من 15 عملية ولادة قيصرية لتسجل المستشفي اعلي نسب الشفاء والتعافي. 

وقدمت " الهام " الشكر  لأبطال وجنود مستشفى اسنا التخصصي وجميع العاملين بالمستشفى علي جهودهم المبذولة في خدمة وراحة المرضي وتقديم الدعم العلاجي و النفسي لجميع المرضي. 

772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي
772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي
772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي
772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي
772 حالة شفاء وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية .. إسنا للعزل تسجل أعلى نسب تعافي
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