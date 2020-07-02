AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامية زين العابدين: كنت رقم 22 بقائمة المعتقلين في عهد الإخوان

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:40 م
سامية زين العابدين
سامية زين العابدين
Advertisements
أسامة علي

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، إنها كانت رقم 22 فى قائمة الاعتقال التى وضعتها جماعة الإخوان الإرهابية أثناء توليها حكم مصر.


واشادت "زين العابدين" خلال مداخلة هاتفيه مع فضائية "اكسترا نيوز" بدور القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو، لحماية إرادة الشعب المصرى.

 

وأكدت، أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام مخططات جماعة الاخوان الارهابية، وأعمالهم التخريبية وجرائم القتل تجاه فئات الشعب وقتها.

 

وتابعت سامية زين العابدين، أن ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الروح للدولة المصرية.


وأشارت سامية زين العابدين، إلى ان حرب الدولة المصرية ضد الارهاب ومحاولات تفتيتها ما زالت مستمرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلم الصحافة يخرج رصاص| سامية زين العابدين: نحتاج إعلام حرب يقف خلف الرئيس السيسي والدولة

عميل للمخابرات الأمريكية.. سامية زين العابدين: الجاسوس مرسي كان يدعى «جاروليم»

أحمد مجاهد: مخطط جماعة الإخوان الإرهابية كان هدم الهوية المصرية .. فيديو

شاهد.. المصريون في ألمانيا يحتفلون بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني قبل ثورة 30 يونيو.. فيديو

نقابة الأشراف تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.. وتؤكد: يوم من أيام عزتنا وكرامتنا

ترشيحاتنا

15 فائدة سحرية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميًا ؟

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

التضامن تنقذ سيدة فى المنيا حبسها شقيقها ٢٢ عاما بالمنزل

بفستان الزفاف.. ممرضة تتدخل لمساعدة مصابة في حادث سيارة بعد عقد قرانها.. شاهد

فايز عريبي: مرتضى منصور أبلغ وزير الرياضة باستكمال الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على المحجبات.. إطلالات عرضت ميس حمدان للانتقاد

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة