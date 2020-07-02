سامية زين العابدين: كنت رقم 22 بقائمة المعتقلين في عهد الإخوان

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، إنها كانت رقم 22 فى قائمة الاعتقال التى وضعتها جماعة الإخوان الإرهابية أثناء توليها حكم مصر.





واشادت "زين العابدين" خلال مداخلة هاتفيه مع فضائية "اكسترا نيوز" بدور القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو، لحماية إرادة الشعب المصرى.

وأكدت، أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام مخططات جماعة الاخوان الارهابية، وأعمالهم التخريبية وجرائم القتل تجاه فئات الشعب وقتها.

وتابعت سامية زين العابدين، أن ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الروح للدولة المصرية.





وأشارت سامية زين العابدين، إلى ان حرب الدولة المصرية ضد الارهاب ومحاولات تفتيتها ما زالت مستمرة.