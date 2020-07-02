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ميرفت التلاوي: الإخوان يكرهون تقلد المرأة أي مناصب | فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:53 م
السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي
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نورهان رأفت
كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأه، عن أحد مواقف جماعة الإخوان الارهابية ضد المرأه، موضحة أنهم فصلوا إحدي الطبيبات المنتمية لهم، لأنها أرادت الإنضمام، لمكتب الإرشاد.


وأشارت ميرفت التلاوي، خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة إلى أن طلب الطبيبة قوبل بالرفض بحجة أن المرأه لا يجوز أن تصل لمنصب كبير، بل تظل كما وصفت بين "الأشبال"، والمناصب الصغيرة.


وأكدت "التلاوي" أن الرئيس السيسي، على مدار سبع سنوات، أنقذ مصر، وأنقذ المرأه المصرية.


وأضافت "التلاوي" أن المرأه هي دائما ضحية الآثار السلبية، لأية مشكلة يقع فيها مجتمع ما، مثلما حدث في اليابان بعد إعصار تسونامي، كان عدد الضحايا من المرأه أكبر من عدد ضحايا الرجال، لأن العالم كان مقصرا في تعليمها أساسيات المخاطر المحيطة بها، والتعامل معها.
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