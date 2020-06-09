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السيسى أنصفها.. ميرفت التلاوي: الإخوان كانوا يريدون إخفاء كوتة المرأة فى البرلمان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:44 م
السيسى
السيسى
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آيات أحمد
قالت السفيرة ميرفت التلاوى، الأمين السابق للمجلس القومى للمرأة،  إن الإخوان المسلمين كانوا يريدون اخفاء كوتة المراة فى البرلمان لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى المرأة 25 % من مقاعد البرلمان، لافتة إلى أن الرئيس السيسى انصف المراة المصرية.


وأضافت التلاوى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعطى المراة نسب عالية فى البرلمان، كما ان لها 25% فى المحليات. 

وتابعت أن اللوائح التنفيذية يجب ان تخدم حقوق المرأة وتجرم التعدي عليها وعلى حقوقها، مضيفة المرأة اخذت حقوقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واليوم المراة تستطيع المشاركة فى التجارة والصناعة والاستثمار وغيره.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر داعم ومنصف للمراة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم أيضًا بالشباب ويجتمع بهم سنويًا فى مؤتمرات الشباب.

ولفتت إلى أن المؤتمرات الشبابية تغير ذهن الشباب وتفكيرهم وتجعلهم مشاركين فى صناعة القرار، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدوة للشباب.
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