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أخبار البلد

مصر: مستعدون دائما للتفاوض حول سد النهضة.. ودعوة السودان جاءت متأخرة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى  باسم رئاسة الجمهورية: إن  مجلس الأمن القومي  اجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

ويرصد صدى البلد أبرز 6 تصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن القومى فى السطور القادمة : 

مجلس الأمن القومى يستعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة برئاسة السيسى 

مصر تؤكد موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن

الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها.

الدعوة  صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.

مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.

المشاركة تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.
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