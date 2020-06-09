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أخبار البلد

7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:27 م
مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم الأخبار
اجتمع اليوم الثلاثاء مجلس الأمن القومي  برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى  باسم رئاسة الجمهورية ،ان الإجتماع أسفر عن 7 قرارات هامة فى ملف سد النهضة بعد الدعوة التي تلقتها مصر من السودان .
  
وجاءت قرارات مجلس الأمن القومي كالتالي 
-   مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث
-  دعوة وزير الري السوداني باستئناف المفاوضات جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها
- يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل.
-الدعوة صدرت في اليوم الذي أكدت فيه إثيوبيا اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق
- قرار إثيوبيا يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ
-مصر ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق رغم ما سبق
-مشاركة مصر تأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني
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