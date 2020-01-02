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أخبار البلد

عاجل .. السيسي يرأس اجتماع مجلس الأمن القومي ويحدد إجراءات مواجهة أي تهديدات لمصر

الخميس 02/يناير/2020 - 05:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
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