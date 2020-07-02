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رياضة

محمد عودة يكشف كواليس فوز المقاولون العرب بكأس مصر على حساب الأهلي .. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:32 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
كشف محمد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب كواليس فوز ناديه على حساب الأهلي في نهائي كأس مصر الشهير والتى انتهت لصالح الذئاب بهدفين لواحد .

وقال  عودة خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: " حسن شحاتة رفض تغيير خطة اللعب ولعبنا أمام الأهلي بدون ليبرو ، شادي محمد طلب التمسك بحراسة المرمى أمام المقاولون في نهائي الكأس".

وأوضح نجم المقاولون العرب وقتها أن أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي طلب من شادي محمد عدم الخروج في الكرات العرضية ومع أول كرة خرج ليضعها المقاولون العرب هدف الفوز في الكأس.

وفي سياق آخر قال محمد عودة إن أسامة نبيه مهاجم الزمالك والمدرب العام للمنتخب الوطني الأول سابقًا حرمه من الفوز بلقب السوبر المصري ، بعدما خطف السوبر المصري من المقاولون لصالح الزمالك بعد ضياع ضربة جزاء بدقيقة واحدة".

وتابع نجم المقاولون العرب: "طول عمري لاعب ملتزم عكس كمدرب ولم يجاملني أحد بسبب أخي الحكم أحمد عودة".
 
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