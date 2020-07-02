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فن

أحمد فلوكس برفقة نجله عبر انستجرام.. صورة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:48 م
احمد فلوكس، نجله
احمد فلوكس، نجله
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر النجم احمد فلوكس بصحبة نجله سيف، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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