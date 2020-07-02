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متحدث الكهرباء: تركيب 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:28 م
متحدث الكهرباء
متحدث الكهرباء
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تمكنت من تركيب حوالي 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع في الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا العدد الذي تم تركيبه من إجمالي 30 مليون عداد مسبوق الدفع، بنسبة 33%.


وأشار حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الوزير محمد شاكر اجتمع مع الشركات الموردة للعدادات مسبوقة الدفع قبل أزمة كورونا لتنفيذ تركيب العدادات بصورة أسرع، مؤكدا أن هناك اتجاها على مستوى الدولة لتسريع تركيب العدادات مسبوقة الدفع.


وتابع: "العدادات الكودية سيتم تركيبها للمواطنين الذين كانوا يتعاملون بنظام الممارسة".


كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى وافق مطلع أبريل الماضي على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للمبانى والمنشآت المخالفة، وإلغاء نظام الممارسات والذي يكلف الكهرباء كثيرا ويزيد من الفقد بالشبكة.
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