كان سلسلا ومتواضعا.. محسن جابر: الموجي أول من لحن لـ ميادة الحناوي

قال المنتج محسن جابر ، إن أول من اكتشف المطربة ميادة الحناوي، هو الفنان عبد الوهاب، وأول من لحن لها، هو الموسيقار محمد الموجي.





وأضاف المنتج محسن جابر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة أنه بعد منع المطربة ميادة الحناوي من دخول مصر، سافر لها الفنان بليغ حمدي، وقدمت معه رائعة "الحب اللي كان".





وأشار "جابر" إلى أن الملحن محمد الموجي ، كان يتميز بالتواضع الشديد، ويعامل كل الفنانين ببساطة وسلاسة.





ولفت "جابر" إلى أنه كان يعشق "الدندنة" في مكتبه، موضحا أنه هو من كان يختار الكلمات والألحان، وموضوع الأغنيات، بما يتناسب مع صوت المطرب.