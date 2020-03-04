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فن

محمد الموجي.. قاضته أم كلثوم بسبب «للصبر حدود» وهكذا تصرف معها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:00 ص
محمد الموجي
محمد الموجي
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محمد نحلة

تحل اليوم الأربعاء ذكري ميلاد الملحن محمد الموجي، وهو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، الذي لحن لعدد كبير من المطربين وكان منهم الست أم كلثوم التى رفعت عليه دعوى قضائية بسبب اغنية.


الصبر حدود كانت الأغنية التى أشعلت نار الخلاف بين الست والموجي، فبعد ن أختارته أم كلثوم ليلحن لها الأغنية، أخذ الكلمات وأختفى، وحينما كانت تسال عليه يخبروها بأنه يحضر للحن جديد مع مطربة أخرى.


غضبت الست وقررت أن ترفع عليه دعوى قضائية تلزمه فيها بأن ينفذ اللحن فى شهر حسب العقد المبرم بينهما، وحينما وقف الموجي أمام القاضي أخبره أنه حتى أن حكم عليه بالتلحين، فكيف ألحن هل أفتح رأسي وأخرج اللحن، وبالنهاية أقتنع القاضي وتركه يتفاوض مع الست، وتصالحا بعدها وأخرجوا واحدة من روائع الموسيقى "للصبر حدود". 


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