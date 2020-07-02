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محافظات

فودة يفتتح وحدة المرور وساحة انتظار سيارات النقل الثقيل وطريق جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بافتتاح وحدة مرور رأس سدر.

رافقه المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة. 

وتهدف وحدة المرور التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع التيسير على المواطنين في عملية استخراج الرخص وتوفير الوقت والجهد المبذول من جانب سائقى السيارات في عمليات استخراج الأوراق.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى متطور، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بزيادة الاهتمام بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
 
كما افتتح المحافظ طريق جامعة الملك سلمان  بطول ٧ كيلو مترات، بالإضافة إلي افتتاح ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل والتي تم تشغيلها اليوم وهي مقامة علي مساحة ٣٠ ألف متر مربع  وبتكلفة ٢ مليون جنيه، وتشمل بداخلها ١٠ حارات بطول ٢٠٠ متر ومطعم وكافتيريا علي أعلي مستوي.

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فودة يفتتح وحدة المرور وساحة انتظار سيارات النقل الثقيل وطريق جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر
فودة يفتتح وحدة المرور وساحة انتظار سيارات النقل الثقيل وطريق جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر
فودة يفتتح وحدة المرور وساحة انتظار سيارات النقل الثقيل وطريق جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر
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