أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء: "الفريق لم يتصرف بشكل جيد وأنهم فازوا بلقب قبل أسبوع.. ظهرت مساحات كبيرة وكل لاعب يشعر أنه وحيد في الملعب، أتفهم ما حدث".





وتابع: "أحببت سلوك فريقي، كانت لدينا فرص ولم نستغلها والنتيجة يجب أن نقبلها والسيتي فريق لا يصدق".



