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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء: "الفريق لم يتصرف بشكل جيد وأنهم فازوا بلقب قبل أسبوع.. ظهرت مساحات كبيرة وكل لاعب يشعر أنه وحيد في الملعب، أتفهم ما حدث".

وتابع: "أحببت سلوك فريقي، كانت لدينا فرص ولم نستغلها والنتيجة يجب أن نقبلها والسيتي فريق لا يصدق".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31.

وخسارة ليفربول لم تغير شيئا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي حيث تجمد رصيد الريدز عند 86 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي إرتفع رصيده إلى 66 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي  عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
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