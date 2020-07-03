خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بكورونا و176 حالة وفاة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 6718 إصابة جديدة بفيروس كورونا أو كوفيد19 و176 حالة وفاة خلال 24 ساعة.





وارتفعت حصيلة وباء كورونا في روسيا إلى 667883 إصابة و9859 وفاة، حسب آخر بيان للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا.





وذكر البيان أن 8915 مريضا بكوفيد-19 تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 437893.





وحسب البيان، فإن 32,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.





وفي العاصمة موسكو حافظت وتيرة الوباء على استقرارها مع تسجيل 659 إصابة جديدة مقابل 662 أمس، و34 وفاة مقابل 39 أمس، ما رفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 223530 والوفيات إلى 3904.





وبلغ مجموع المتعافين 154839 بعد تسجيل 1591 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.





وبعد موسكو، تأتي على رأس قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالوباء، مقاطعة موسكو مع 58,4 ألف إصابة و928 وفاة، ومدينة بطرسبورج (نحو 25 ألف إصابة و1272 وفاة).