مصطفى درويش: مسلسل بـ 100 وش خارج سباق رمضان 2021

أعلن الفنان مصطفى درويش عدم وجود جزء ثان من مسلسل "بـ 100 وش"، في موسم رمضام 2021.

كتب درويش عبر حسابه على Facebook: "خلاص مافيش جزء ثاني لمسلسل بـ ١٠٠ وش رمضان القادم بس يا عالم ممكن يكون في رمضان ٢٠٢٢ يتعمل جزء ثاني".

كتب درويش عبر حسابه على Facebook: "خلاص مافيش جزء ثاني لمسلسل بـ ١٠٠ وش رمضان القادم بس يا عالم ممكن يكون في رمضان ٢٠٢٢ يتعمل جزء ثاني".

كان مصطفى درويش قد أعلن مؤخرا عن سلبية المسحة الثالثة من فيروس كورونا الخاصة، ليصبح متعافي تماما من المرض بعد مرور ما يقرب من ثلاث أسابيع.





وظهر مصطفى درويش في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع Facebook ليحكي تجربته مع المرض والمراحل التي مر بها والدعم الذي تلقاه من أصدقائه وأقاربه وبعض المقربون من الوسط الفني مثل المخرج بيتر ميمي.





وأعلن أنه سيتبرع ببلازما الدم الخاص به لصالح مرضى الكورونا، وحث جميع المتعافين من الفيروس على التبرع دون مقابل.



