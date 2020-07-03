سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي

البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يشتهيها الكبار والصغار ويفضلون تناولها مع معظم الوجبات اليومية، كما أنها مناسبة للإفطار والعشاء، لكن يمكنك تقديم البطاطس بطريقة جديدة مثل التي تقدم بالمحلات والمطاعم وهي البطاطس الكرسبي المقرمشة.





إليكي طريقة عمل البطاطس الكرسبي في البيت ..





المكونات

3 ثمرات بطاطس

ملعقة ملح

نصف ملعقة بابريكا

ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب دقيق

زيت غزير للقلي





طريقة عمل بطاطس كرسبي:

قطعي البطاطس شرائح

تبلي ابطاطس بالملح

في وعاء اخلطي الدقيق والنشا والبابريكا معا

اغمسي البطاطس في خليط الدقيق والنشا ثم اقليها في زيت غزير