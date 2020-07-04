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برلمان

البرلمان يبحث استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا.. غدا

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 ص
أموال
أموال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، غدا الأحد، مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون : اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهرًا إلا بعد العرض علي مجلس النواب.
 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
1 -  العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
2 -  أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
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