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برلمان

برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية لطلاب الثانوية العامة والفرق النهائية

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 ص
الطلاب
الطلاب
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حسن رضوان
قال محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا غير خريطة العالم ولم يكن هناك سابق انظار لقدومه وذلك ادى الى تأثر اقتصاديات العالم ومن ضمنها مصر، ولكن الدولة قامت أيضا بجهود كبيرة من أجل دعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من الجهود التي تبذلها للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار.

وأضاف "أبو الخير" لـ"صدى البلد"، أن من ضمن جهود الدولة فى ظل جائحة كورونا ما قامت به الدولة فى المحافظة على طلاب الثانوية العامة والفرق النهائية من تقديم كمامات وانشاء بوابات تعقيم على المدارس وغيرها من الجهود من اجل اتمام عملية الامتحانات على أكمل وجهه.

وأكد النائب على ضرورة توجيه حملات توعية للمواطنين والطلاب حول زيادة الوعى بشأن فيروس كورونا المستجد وعدم خلق تزاحم بينهم والمحافظة على التباعد الاجتماعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

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