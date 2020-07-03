1225 جنيها للأطباء.. صحة النواب: مشروع قانون المهن الطبية انتصار حقيقي لهم

قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، المٌقدم من الحكومة فى مجموعة ، بمثابة انتصار حقيقى للأطقم الطبية وأعضاء المهن بعد طول إنتظار خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد. مجموعة





وأكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصحة وافقت على مشروع القانون وسيتم عرضة في جلسة عامة وبعد ذلك إحالته لمجلس الدولة، لافتًا الى أن المشروع تضمن منحهم، " بدل مخاطر العدوى " ، وفقا للفئات الآتية : ١٢٢٥جنيه ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين ، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه المنح تؤكد اهتمام الدولة بالمجهود الذى يقوم به أعضاء المهن الطبية فى ظل التصدى للفيروسات وبالاخص وباء كورونا العالمى كما يدل على حل مشاكل الأطباء وتنفيذ طلباتهم وتقدير جهودهم.





وأوضح النائب، الى أن وباء كورونا كان له تأثير قوى على كشف ما يشهده الجيش الأبيض من مخاطر مما جعل الجميع وعلى رأسهم الحكومة فى تقديم هذا المشروع ومن ضمن مميزاته أيضا إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الذى يمنح أعضاءه مبالغ فى حالة الاصابة الكلية او الجزئية او الوفاء.





وكان ذلك بعد أن وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، على مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة في مجموعة.





قالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.



