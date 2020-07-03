مدارس القاهرة تحصد المراكز الأولى في مسابقة المكتبات النموذجية

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية بعد إعلان الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم نتيجة المسابقة





وحصدت إدارة غرب القاهرة التعليمية مدرسة السبتيه الثانوية بنين المركز الأول جمهوري بالمرحلة الثانوية ، وحصلت إدارة البساتين ودار السلام التعليمية مدرسة الخليل الخاصة الاعدادية المركز الثالث جمهوري ( المرحلة الإعدادية )، كما حصلت إدارة روض الفرج التعليمية مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات المركز الثالث جمهوري ( المرحلة الابتدائية )





وتقدم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بخالص التهاني القلبية لتوجيه عام المكتبات ، والموجهين الأوائل للمكتبات بالإدارات التعليمية وفريق العمل.



