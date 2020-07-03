بإكسسوارات ومكياج صارخ .. ميار الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة ميار الغيطي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ميار الغيطي بإطلالة لافتة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود بالكرانيش والريش، مع ارتداء القفازات الشيفون الأسود على أحدث صيحات الموضة، ليحمل توقيع "كوجاك ستوديو".





كما استكملت ميار الغيطي إطلالتها الجديدة، بارتداء الإكسسوارات اللافتة، فظهرت بالخاتم والأقراط من نفس التصميم ليحمل توقيع "نهى عباس".





كما اعتمدت على وضع اللمسات المكياج الصارخ، حيث وضعت اللون الأخضر كآيشادو، واللون البني اللامع، والبلاشر المرتكز على الألوان الترابية.





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وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.