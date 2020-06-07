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فن

في عيد ميلادها.. 5 معلومات عن ميار الغيطي

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنانة الشابة ميار الغيطي بعيد ميلادها، وقد نجحت فى خطف الأنظار على الشاشة منذ بداية ظهورها بالرغم من قلة أعمالها الفنية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها/

1- ابنة الإعلامى محمد الغيطى والإعلامية منى بارومة.

2- دخلت الفن فى سن مبكر، وهو الأمر ذاته الذى فعلته شقيقتها مي الغيطى.

3- ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

 4- شاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

5- جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".

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