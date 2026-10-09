19 عالما وباحثا بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب ضمن قائمة "ستانفورد" لأفضل 2% من علماء العالم

أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب إدراج 19 من علمائها وباحثيها ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، التي تصدرها الجامعة سنويًا بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير".

وقال الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير المدينة، إن هذا الإنجاز يعكس مكانة الباحثين المصريين على الساحة الأكاديمية الدولية، وجودة الإنتاج العلمي للمدينة، وقدرتهم على المنافسة عالميًا وتقديم حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

وأضاف رشاد أن هذا التكريم الدولي يدعم مكانة المدينة بين المؤسسات والمراكز البحثية عالميا، مؤكدا استمرار العمل على توفير بيئة بحثية متطورة وبنية تحتية تدعم الباحثين وتمكنهم من مواصلة الإنتاج العلمي والابتكار.

وأوضح أن قائمة "ستانفورد" تعتمد على البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية، ولا تقتصر معاييرها على عدد الأبحاث المنشورة، بل تشمل تأثير الأبحاث وحجم الاستشهادات المرجعية بها.

وأشار الى أن القائمة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى تقيس التأثير العلمي التراكمي للباحث طوال مسيرته المهنية، والثانية ترصد تأثير إنتاجه العلمي خلال عام واحد، بما يتيح تقييمًا للأثر البحثي طويل المدى والأداء العلمي السنوي.

وضمت القائمة: الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح، الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والمستشار السابق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وفقًا لتأثير إنتاجه العلمي طوال مسيرته البحثية.

كما شملت القائمة 6 علماء في فئتي التأثير العلمي التراكمي طوال المسيرة البحثية والتأثير البحثي خلال عام واحد، وهم: الدكتور إسماعيل الفخراني، بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والدكتور صبحي أحمد عزب السحيمي، بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، والدكاترة محمد سمير محي الدين، والبدوي عبد العزيز كمون، وأحمد محمد عمر محمد، وتامر محمود تامر، بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة.

وضمت القائمة 12 باحثًا آخرين ضمن فئة التأثير العلمي خلال عام واحد، وهم: الدكاترة رضا عبد العزيز أبو شنب، وعمرو عبد الفتاح عمارة، وشهيرة حسيني المسلمى، ونورة الأحمدي النجار، ومروة محمد أبو سريع، بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ومحمد عبد الرحمن محمد، بمعهد بحوث المعلوماتية، وجمعة فاروق كامل الفوال، وأحمد إبراهيم عبد الحميد، بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة.

كما شملت: الدكتور حمادة محمد إبراهيم منصور، بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والدكتور أحمد عبد الخالق أحمد إبراهيم، بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، والدكتورين هشام علي فهمي حمد وحسن شكري، بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة.