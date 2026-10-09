أجندة أخبار السبت 10 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

الرئيس السيسي يلتقي ملك ماليزيا لتعزيز التعاون الثنائي

يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، بحضور رئيس الوزراء أنور إبراهيم، ويعقب المباحثات لقاء مع رئيس الوزراء وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، ثم يعقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لعرض نتائج المباحثات.

أداء اليمين للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة

يؤدي المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة اليمين أمام رئيس المجلس، في الثامنة صباحًا بمقر ديوان عام مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية في الدقي، على أن تستكمل إجراءات تسجيل الحضور ثم باقي الفعاليات بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع.

محاضرة أحمد المسلماني في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة

يحل الكاتب أحمد المسلماني ضيفًا على الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في العاصمة عمان، في الثانية عشرة ظهرًا، ويتحدث عن دور العلم في تطور العلاقات الدولية وصياغة النظام العالمي.

معرض شلاتين الأول لكتب الأطفال

تتواصل فعاليات معرض شلاتين الأول لكتب الأطفال، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة مجموعة من إصدارات وكتب الأطفال

افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، بحفل افتتاح يشهد تكريم الموسيقار راجح داوود وعدد من نجوم الفن، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل خالد صالح، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

صلاح ومرموش وحمزة عبد الكريم في اختبارات أوروبية

تشهد الملاعب الأوروبية مواجهات مهمة للمحترفين المصريين، إذ يحل طرابزون سبور، بمشاركة محمد صلاح، ضيفًا على سامسون سبور في الدوري التركي، ويواجه توتنهام، الذي يضم عمر مرموش، مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يستضيف برشلونة، الذي يتدرب ضمن صفوفه المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، فريق خيتافي في الدوري الإسباني.

فتح حجز وحدات الطرح التكميلي للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة

يُفتح باب حجز المرحلة الثانية من الطرح التكميلي لوحدات الحي السكني الثالث «R3» والحي السكني الخامس «R5» بالعاصمة الجديدة، للموظفين المنتقلين للعمل بها ممن سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوها، مع إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من الثلاثاء، ويبدأ الحجز إلكترونيًا يوم السبت في العاشرة صباحًا.

منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس»

تقام منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، وتشمل منافسات مسدس وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، ومسدس 25 مترًا للسيدات، إلى جانب تدريبات البندقية 50 مترًا، مع مراحل التأهيل والنهائيات، ضمن البطولة التي يشارك بها نحو 600 رامٍ ورامية من 50 دولة.

الأوبرا تحتفل بمرور 38 عامًا على افتتاحها

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى بمناسبة مرور 38 عامًا على افتتاحها، في الثامنة مساءً على المسرح الكبير، بمشاركة أكثر من 500 فنان من مختلف الفرق التابعة، وتتضمن فقرات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي والمايسترو إيهاب عبد الحميد، ومختارات من أشهر المؤلفات، ضمن احتفالات الأوبرا بذكرى افتتاحها.

«أرواح في المدينة» بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا لقاءً جديدًا من سلسلة «أرواح في المدينة» بعنوان «فلاحون مقاتلون.. كيف شارك عبد الله النديم في العبور»، في السابعة مساءً، يقدمه الكاتب الصحفي محمود التميمي، بمشاركة كورال أطفال الفلاحين من الشرقية في مجموعة من الأغاني الوطنية.

«كارمينا بورانا» في حفل افتتاح الموسم الفني بمكتبة الإسكندرية

تقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية وكورال مكتبة الإسكندرية حفل افتتاح الموسم الفني بعرض «كارمينا بورانا»، بقيادة المايسترو ناير ناجي، في الثامنة مساءً بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، بمكتبة الإسكندرية.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تنطلق فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في الرابعة مساءً أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعرض فني بمشاركة فرق مصرية وأجنبية، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم التالي بقصر ثقافة الإسماعيلية.

عرض 4 أفلام ضمن نادي السينما المستقلة بمركز الهناجر

ينظم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة، في السابعة مساءً بمركز الهناجر للفنون، وتتضمن عرض الأفلام القصيرة «روح» ليمنى صالح، و«زيت زيتون» لسيف العسيري، و«شيفت كارير» لياسمين وادي، و«كأنك هنا» لأحمد بدر، يعقبها ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

عرض التنورة التراثية في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري عرض فرقة التنورة التراثية، في السابعة والنصف مساءً، حيث تقدم الفرقة مجموعة من عروضها المستوحاة من الفنون الشعبية المصرية.

«دروب العمارة» في متحف نجيب محفوظ

يستضيف متحف نجيب محفوظ لقاء «دروب العمارة»، في السابعة مساءً، بإشراف المعماري سالم حسين، ويتناول موضوعات عن العمارة وتاريخها وتطورها في مصر.

ورشة «عالم هاند ميد» بقصر الأمير طاز

يقدم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز ورشة «عالم هاند ميد»، ضمن الأنشطة الفنية والتدريبية لتنمية المهارات الإبداعية وتشجيع المشاركين على تنفيذ أعمال يدوية وفنية.

ورشة تعليم صناعة الحلي والمجوهرات بمتحف المجوهرات الملكية

ينظم القسم التعليمي بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ورشة «تعلم صناعة الحلي والمجوهرات»، تحت إشراف الدكتورة داليا شرف، لتدريب المشاركين على إحدى الحرف التراثية وتنمية مهاراتهم اليدوية، وذلك من 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا.

الصين وطريق الحرير في مكتبة مصر الجديدة

تعقد مكتبة مصر الجديدة العامة صالون الجراح الثقافي بعنوان «الصين وطريق الحرير»، في السادسة مساءً، برعاية جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتورة سهام الجوهري، وبالتعاون مع الصالون برئاسة الدكتور جمال مصطفى سعيد، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات، لمناقشة الموضوع من جوانبه التاريخية والثقافية والجغرافية.

مركز الطفل للحضارة والإبداع يقدم «العصر الذهبي»

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع فعالية «العصر الذهبي» للأطفال، بجولات تفاعلية من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، تتضمن أنشطة وتجارب للتعرف على إنجازات علماء العصر الذهبي.

«سيرة خير البرية» وحفلات موسيقية بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي لقاء «سيرة خير البرية» بقاعة الكلمة في السادسة والنصف مساءً، إلى جانب حفل Cassette Band بقاعة الحكمة وحفل Emy Hetari بقاعة النهر، في الثامنة مساءً.

إيمي هيتاري تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تحيي الفنانة إيمي هيتاري حفلًا غنائيًا بقاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي، يتضمن تقديم مجموعة من أغانيها، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

Cassette Band تحيي حفلًا موسيقيًا في ساقية الصاوي

تحيي فرقة Cassette Band حفلًا موسيقيًا بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي، وتقدم خلاله مجموعة من أعمالها الموسيقية، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

عرض «ضمير غائب» في مهرجان آفاق مسرحية

يقدم فريق «شخابيط» عرض «ضمير غائب» ضمن العروض القصيرة بمهرجان آفاق مسرحية، في القاهرة، الواحدة ظهرًا.

«الملك لير» على المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي «الملك لير» في التاسعة مساءً، عن رائعة وليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي وإخراج شادي سرور، ضمن برنامج البيت الفني للمسرح.

«ذات والرداء الأحمر» على مسرح القاهرة للعرائس

يقدم مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي «ذات والرداء الأحمر» في السابعة والنصف مساءً، من تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن ومسرح العرائس.

«الحالة خطيرة جدًا» على مسرح بيرم التونسي

يقدم مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو وإيهاب مبروك.

«حاجة تخوف» في مركز الإبداع الفني

يواصل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا تقديم العرض المسرحي «حاجة تخوف» في السابعة مساءً، ضمن عروض الموسم المسرحي، من إخراج خالد جلال.

«الليلة الكبيرة» على مسرح تياترو 90

يُعرض أوبريت «الليلة الكبيرة» على مسرح تياترو 90 ، في الثامنة مساءً، ويعيد تقديم أجواء المولد الشعبي المصري بشخصياته وموسيقاه الشهيرة.

ندوة «رحلة المرأة عبر التاريخ» في معرض زايد للكتاب

تشهد فعاليات معرض زايد للكتاب ندوة «رحلة المرأة عبر التاريخ» مع الأستاذ سامح عسكر، ضمن برنامج الندوات والمناقشات.

إعادة تشكيل الأسطورة في ثلاثية رشيد الضعيف الأخيرة

تقام ندوة بعنوان «إعادة تشكيل الأسطورة في ثلاثية رشيد الضعيف الأخيرة» بمشاركة الكاتب رشيد الضعيف، وتحاوره روى بو حمدان ورنا روكز وبشرى فرنجية، في القاعة (أ) بسي سايد آرينا، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

تكريم الفائزين في مسابقة «Rêver le Liban»

تقام مراسم توزيع جوائز الفائزين في مسابقة «Rêver le Liban» 2026، بمشاركة الجهات المنظمة والداعمة والفائزين، في القاعة (ب) بسي سايد آرينا، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

«الرؤيوي كمال جنبلاط»

تقام ندوة حول كتاب «الرؤيوي كمال جنبلاط» بمشاركة ميراي شحادة ومحمد إقبال حرب ومحمد شيا وعلي الصمد وميشال كعدي، وتحاورهم إكرام شيا، في القاعة (ب) بسي سايد آرينا، من 12 ظهرًا إلى 1 مساءً، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

«موريس الجميل — الرؤية والتنمية»

تقام ندوة بعنوان «موريس الجميل — الرؤية والتنمية» بمشاركة مارك أبو عبد الله ورمزي الحافظ وجو حمورة، ويديرها أمين اسكندر، في القاعة (أ) بسي سايد آرينا، من 3 إلى 4 مساءً، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

«شغف» مع عابد عازرية

تقام ندوة حول كتاب «شغف» بمشاركة الموسيقار عابد عازرية، ويحاوره الإعلامي زاهي وهبي، في القاعة (ب) بسي سايد آرينا، من 3 إلى 4 مساءً، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

«التاريخ والحكاية» مع واسيني الأعرج

تقام جلسة بعنوان «التاريخ والحكاية: جلسة مع واسيني الأعرج» بمشاركة الروائي واسيني الأعرج، ويحاوره طارق العريس، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

«رئيس الجمهورية اللبنانية: الموقع والدور»

تقام ندوة حول كتاب «رئيس الجمهورية اللبنانية: الموقع والدور» للمؤلف وليد عبلا، بمشاركة عصام سليمان وعدنان السيد حسين، ويديرها عقل عقل، ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «المواجهة والتجوال» بسيناء

تتواصل فعاليات معرض مشروع «المواجهة والتجوال» في شمال وجنوب سيناء، ويتضمن إصدارات ثقافية وفكرية من الهيئة المصرية العامة للكتاب

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

ختام معرض دمنهور التاسع للكتاب

تختتم فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، وتتضمن الفعاليات أنشطة ثقافية وندوات وعروضًا وفعاليات للكتاب والقراءة.

ختام البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات

تختتم منافسات النسخة الـ24 من البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في ناديي مدينتي وقطامية ديونز للجولف بالقاهرة، بمشاركة منتخبات ولاعبين من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للجولف.

ختام مهرجان جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي

تختتم فعاليات مهرجان جيلنا 2026، التي تتضمن ندوات وعروضًا للأفلام المختارة ومعرضًا للصور الفوتوغرافية، بمشاركة مواهب من مصر ودول عربية وأجنبية.

ختام معرض «ما زال النيل يجري» بجاليري قرطبة

تختتم فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» بجاليري قرطبة، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين وضيف الشرف الفنان عادل المصري.