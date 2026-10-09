كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن دراسة إمكانية إعادة تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين، في إطار مراجعة نظام إقامة المسابقة القارية خلال الفترة المقبلة.

موتسيبي: ندرس إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي: «ندرس إمكانية إعادة تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين، هذا الأمر قيد المراجعة حاليًا».

وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي في ظل النقاشات المستمرة بشأن مستقبل البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات في القارة السمراء، ومواعيد إقامتها بما يتناسب مع أجندة المسابقات الدولية والقارية.

ولم يعلن موتسيبي عن اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير نظام البطولة، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والمراجعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعد حسم الملف.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الدراسة باهتمام واسع من الاتحادات الوطنية الإفريقية، في ظل أهمية كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات المشاركة، وتأثير مواعيدها على برامج الإعداد والمنافسات المحلية والدولية.

