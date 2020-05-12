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مرأة

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:04 م
ميار الغيطى
ميار الغيطى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميار الغيطى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.


وظهرت بها ميار الغيطى، ببنطالا أنيقا باللون الأبيض، ومرتديه معه بلوزة شيفون باللون الأسود، وأنتعلت حذاء بسيط باللون الأبيض لأكمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميار الغيطى فى الماكياج على جمال بشرتها ووضعت لمسات رقيقة من ماكياج العيون، وأحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.
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