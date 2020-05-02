بلغة الإشارة.. ميار الغيطي تنعي شهداء الحادث الإرهابي

شاركت الفنانة ميار الغيطى، جمهورها فيديو جديدًا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "ميار" في الفيديو وهي تغني أغنية تحيا مصر للمطرب أحمد جمال، بلغة الإشارة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





جاء ذلك كنوع من التفاعل مع الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا في منطقة بئر العبد، وعلقت قائلة "#تحيا_مصر".





يُذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت الخميس الماضي بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



