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مرأة

بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:47 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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حياة عبد العزيز
خضعت هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وأطلت هبة مجدي على جمهورها مرتدية فستان باللون البنفسجي الهادئ الفاتح على أحدث صيحات الموضة، بتصميم المنفوش من الأسفل والأكمام، مع وضع الحزام العريض على منطقة الخصر لتبرز رشاقتها.

كما اعتمدت على تسريحة الشعر الملموم ليكشف عن ملامحها الرقيقة، والتي برزت جمالها باللمسات الهادئة، فاختارت اللون الكاشمير الهادئ في الشفاه، مع البلاشر المميز على الوجنتين.

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واختارت هبة مجدي الأقراط الملونة في الأذن التي تناسب إطلالتها الجديدة.
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