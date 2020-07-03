بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة





وأطلت هبة مجدي على جمهورها مرتدية فستان باللون البنفسجي الهادئ الفاتح على أحدث صيحات الموضة، بتصميم المنفوش من الأسفل والأكمام، مع وضع الحزام العريض على منطقة الخصر لتبرز رشاقتها.





كما اعتمدت على تسريحة الشعر الملموم ليكشف عن ملامحها الرقيقة، والتي برزت جمالها باللمسات الهادئة، فاختارت اللون الكاشمير الهادئ في الشفاه، مع البلاشر المميز على الوجنتين.





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واختارت هبة مجدي الأقراط الملونة في الأذن التي تناسب إطلالتها الجديدة.