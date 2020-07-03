برلمانية عن وقائع التحرش على مواقع التواصل: تستوجب تغليظ العقوبات لمواجهتها

تضامنت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، مع حملة "إنتي الأهم" بشأن رفض وإدانة وقائع التحرش الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الوقائع وصل بعضها لحد العنف والابتزاز وظهرت ضحايا عدة جراء عدم الرقابة الكافية على بعض البرامج والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكدت فهيم، في بيان لها، أن التشريعات الحالية غير كافية لردع مثل هذه الوقائع الجديدة من نوعها، والتي ظهرت لها ضحايا تتطلب تغليظ عقوبات حادة لمواجهتها.



