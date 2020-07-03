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برلمان

برلمانية عن وقائع التحرش على مواقع التواصل: تستوجب تغليظ العقوبات لمواجهتها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:59 م
السجن
السجن
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فريده محمد
تضامنت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، مع حملة "إنتي الأهم" بشأن رفض وإدانة وقائع التحرش الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الوقائع وصل بعضها لحد العنف والابتزاز وظهرت ضحايا عدة جراء عدم الرقابة الكافية على بعض البرامج والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت فهيم، في بيان لها، أن التشريعات الحالية غير كافية لردع مثل هذه الوقائع الجديدة من نوعها، والتي ظهرت لها ضحايا تتطلب تغليظ عقوبات حادة لمواجهتها.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية فتح عاجل حول تلك الوقائع للتأكد من صحتها ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات، منوهة أن هذه الممارسات تتنافى مع الدين والأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع.
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