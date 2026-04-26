محمد همام: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا للعزة والكرامة الوطنية

أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهره الجديدة بالحزب بكلمة عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أنها حملت رسائل وطنية قوية تعكس حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، وتعبر عن رؤية شاملة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال همام إن كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء جسدت معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ القوات المسلحة المصرية، وما قدمه رجالها من تضحيات عظيمة لاستعادة أرض سيناء الغالية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة ستظل رمزًا خالدًا للعزة والكرامة الوطنية.

وتقدم محمد همام بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري، وأبطال القوات المسلحة، بمناسبة هذه الذكرى المجيدة، مؤكدًا أن تلاحم القيادة السياسية مع الشعب كان وسيظل حجر الأساس في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن ما تشهده سيناء اليوم من مشروعات تنموية غير مسبوقة يعكس نجاح الدولة في تحويل أرض الفيروز إلى نموذج متكامل للتنمية، بالتوازي مع جهود وترسيخ الأمن لاستقرار، وهو ما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتم همام تصريحه بتوجيه التحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال القادمة