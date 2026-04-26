عماد خليل يطالب بتطوير مراكز الشباب ومشروع البطل الأوليمبي استعدادًا لأولمبياد 2028

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة الاهتمام بمشروع البطل الأوليمبي، إلى جانب تطوير مراكز الشباب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وآليات تطوير مراكز الشباب، فضلًا عن تقييم نتائج مشاركة مصر في الدورة الأوليمبية الأخيرة.

وأوضح "خليل" أن القضايا المطروحة، رغم تنوعها، تصب جميعها في إطار واحد وهو دعم الشباب، مشيرًا إلى أن تطوير مراكز الشباب يمثل الأساس الحقيقي لصناعة أبطال أوليمبيين قادرين على تحقيق إنجازات وحصد الميداليات.

وأشار إلى أن مصر شاركت في دورة باريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها بلغت 164 لاعبًا، لكنها حصدت 3 ميداليات فقط في الخماسي الحديث والمبارزة ورفع الأثقال، مؤكدًا ضرورة أن يعكس التمثيل في الدورة المقبلة مكانة مصر، وأن يكون التواجد على منصات التتويج بحجم الدولة، بدلًا من الترتيب الخامس إفريقيًا والثالث عربيًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك بنية واسعة من مراكز الشباب تصل إلى نحو 4588 مركزًا في القرى والمدن، إلا أن الأمر يتطلب وضع استراتيجية واضحة للتطوير، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل وإدارة المشروعات داخل هذه المراكز بنظام "BOT".