بالطائرات.. نقل وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى فرقاطة حربية قبالة سواحل ليبيا

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن طائرتي هيليكوبتر تابعتين لسلاح الجو التركي هبطتا قبل قليل بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لنقل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة ياشار غولار إلى الفرقاطة الحربية التركية الموجودة قبالة السواحل الليبية.









ونقلت قناة "218" الليبية عن مصادر قولها إن العسكريَين سيقضيا ليلتهما في الفرقاطة وسيتوجهان صباح الغد إلى مدينة مصراتة لعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في المدينة.









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وأفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة بوصول وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" ورئيس الأركان إلى طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.





في سياق آخر، ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان وقعا اتفاقية عسكرية جديدة مع حكومة الوفاق.





وأضافت العربية نقلا عن مصادرها أن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر.









وكشفت القناة عن أن الاتفاقية بين وزير الدفاع التركي وحكومة الوفاق تتضمن إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا.



