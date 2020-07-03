طلب منها ممارسة الزنا ففضحته.. ما حكم الشرع

وأوضح أن من فعل ذلك ربما يتوب أو يراجع نفسه لكن عندما يفضح أمام الناس وأمام أهله لا يستطيع أن يرفع عينه امامهم ويظل الناس يذكرون له هذا الأمر حتى لو انصلح حاله لذلك.

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وأوضح الجفري عبر الفيسبوك، أن ‫التحيّز لجنس المعتدي أو دينه أو عنصره أو منزلته على حساب المُعتدى عليه جريمة لا تُبرّر.‬





وأكمل: ‫الفاحشة ولو بالتراضي وتكافؤ الأعمار جريمة لا تُبرّر ، ‫الاحتشام وحسن تربية الابناء والبنات واجباتٌ التقصير فيها جريمة لا يُبرّر ‬، ‫ كما أن استحضارها والاحتجاج بها وقت الحاجة إلى نُصرة المُعتدى عليه غير مُبرّر..







