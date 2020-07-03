طلب منها ممارسة الزنا ففضحته.. ما حكم الشرع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر تقول فيه السائلة: قام أحدهم بإرسال بعض الرسائل التي يطلب فيها مني ممارسة الزنا والعياذ بالله فقمت بحظره وعرضت الرسائل التي ارسلها على احد اقربائي.. فهل ما فعلته صحيح أم ظلمته وكان يجب أن أستره؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن ما فعله اجرام ووقاحة لكنه يقول "كان يكفي ان تحظريه وتحذريه ولم يكن هناك داعي للفضيحة".
وأوضح أن من فعل ذلك ربما يتوب أو يراجع نفسه لكن عندما يفضح أمام الناس وأمام أهله لا يستطيع أن يرفع عينه امامهم ويظل الناس يذكرون له هذا الأمر حتى لو انصلح حاله لذلك.
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واختتم أمين: ندب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الستر، مؤكدًا أن الشكوى والفضيحة يكونان عند المصلحة والضرورة، لكن إذا تحقق دفع الأذى بمجرد الحظر والتحذير فهذا يكفي.