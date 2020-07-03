شهادة دار الإفتاء.. فكر جماعة الإخوان غريب على البيئة المصرية ويعتمد على الإقصاء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن فكر جماعة الاخوان الإرهابية، فكر وافد وغريب عن العلم الشرعي الذي يدرس ويورث فى الازهر الشريف.





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،كلمة الإقصاء والتكفير ليست واردة فى العلم الازهرى، لافتا إلى وجود الخلافات الاجتهادية ولكنها فى إطار الخلاف المنضبط.

وتابع شوقى علام، رحمه الامه فى اختلاف الأئمة، لافتا إلى ضرورة إدارة الاختلافات إدارة حضارية لإنتاج حضارة تبنى من جديد عقليات تتعامل مع الواقع.

وأضاف مفتى الديار، أن فكر جماعة الإخوان فكر غريب على البيئة المصرية.





وأشار شوقي علام، أن دعوة حسن البنا لتأسيس جماعة الاخوان فى عمر الـ 22 عاما، نتج عنه مشاكل كبيرة.