برلماني يطالب الأحزاب ورجال الأعمال بتوفير المستلزمات الطبية لطلاب الثانوية

طالب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة أن يشارك رجال الأعمال والأحزاب السياسية فى عملية توفير جميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها الطلاب من اجل الحفاظ على صحتهم خلال امتحانات الثانوية العامة.





وأكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا من خلال دعم العمالة غير المنتظمة إضافة الى حظر التجوال الذي تسبب في إغلاق عدد كبير من المنافذ الاقتصادية ووقف حركة الطيران مما أدى إلى تأثر الاقتصاد.





وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن يتحد جميع الفئات من اجل دعم الدولة وطلابنا فى الثانوية العامة والفرق النهائية من تقديم المساعدات لهم لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.



