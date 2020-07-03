مفتي الجمهورية: شعار "الإسلام هو الحل" كلمة حق يراد بها باطل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ، إن جماعة الإخوان احتكرت الحقيقة والحق لنفسها، مضيفا:"شعار الإسلام هو الحل كلمة حق يراد به باطل".





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان.





وقال مفتي الديار المصرية، إن فكر الإخوان من البداية كان قائمًا على فكرة الإقصاء، ولهذا لم يندمجوا في مصر .





وأشار إلى أنه عندما عقد مؤتمر الجماعة الخامس في عام 1939، قالوا إن دعوتهم انتشرت على حد زعمهم، وبات لها اتباع كُثر، ولذا لا بد من الانطلاق نحو القيادة، وشرعوا في الانطلاق ا للمسئوليين وأولى الأمر ليسألوهم إذا ما كانوا معهم أم لا .





واستطرد علام: "إذا كان رد المسئولون أنهم مع الإخوان، فإن الجماعة ستكون في ظهورهم وعونً لهم وإذا ما قالوا ليسوا مع الجماعة فإنهم سيكونوا حربًا عليهم".