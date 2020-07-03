يستبيحون الدماء.. الإفتاء: الإخوان خوارج العصر..فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ينطبق عليهم لفظ الخوارج، كما وصفهم أحمد شاكر.





وتابع علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن مجموعة من علماء الأزهر بحثوا فكر الإسلام ووصفهم أيضا بالخوارج.





وأكد الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تصف جماعة الإخوان الارهابية أيضا بأنهم خوارج، معقبا:" صفات الإخوان الحالية تشبه صفات الأسلاف من الخوارج".

وتابع مفتي الديار المصرية، نجد تطابقا بين الخوارج في عهد سيدنا علي والاخوان حاليا، حيث استغلال النصوص الشرعية لأغراض سياسية، باحتكار الحق لأنفسهم، وتكفير الناس واستباحة دمهم.