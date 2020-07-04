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تعليم

قبل الامتحانات.. أهم 10 تعليمات لطلاب جامعة الأزهر للحد من كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:02 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات
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محمد شحتة
تنطلق صباح اليوم، امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر، على مستوى جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

ونستعرض في هذه السطور، اهم التعليمات للطلاب قبل الامتحانات:

1 - يبدأ دخول الطلاب إلى مقر اللجنة قبل ساعة من موعد بدء الامتحان المعلن عنه للطلاب، ضمانا لعدم التكدس ولن يسمح بدخول أي طالب أو طالبة بعد بدء زمن الامتحان لأي سبب من الأسباب.

2 - على الطلاب مراعاة العلامات الاسترشادية والتي وضعتها الكليات خصيصا لتنظيم حركة الطلاب والطالبات ومنعا للتزاحم في القاعات والسلالم والطرقات

3 - يجب ارتداء الكمامة والقفازات منعا لنقل العدوى وينبه بعدم الدخول بدونهما، مع ضرورة الإطلاع على أماكن اللجان قبل موعد عقد الامتحان والتي تم الإعلان عنها وذلك للدخول إليها مباشرة

4 - وفرت جامعة الأزهر أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والطالبات والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس والكنترول بكل الكليات وعليه سيتم عمل لجان خاصة لمن تظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة.

5 - على الطالب أو الطالبة التي تشعر بعرض ولو يسير من أعراض هذا الوباء أن تراجع الطبيب المتواجد في اللجنة للتأكد من سلامتها والكشف عليها علما بأنها ستحتفظ بدرجتها كاملة بعد امتحانات الدور الثاني والتصفية.

6 - يمنع منعا باتا تداول الادوات الشخصية والمكتبية من الأقلا وغيرها داخل اللجان وعلى كل طالبة إحضار زجاجة مياه خاصة بها للشرب وكذلك أدوات التعقيم الخاصة بها.

7 - ينبغي على الطلاب والطالبات مغادرة الكلية فورا بعد انتهاء الامتحان ولن يسمح لأي منهم بالتجمعات داخل الحرم الجامعي 

8 - لن يسمح بانصراف الطلاب دفعة واحدة بل يتم الخروج بانتظام منعا للتكدس

9 - ضرورة إبراز رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي  لمراقبة اللجنة؛ للتحقق من الشخصية 

10 - يمنع الدخول بالهواتف المحمولة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ومن تخالف ذلك تعرض نفسها لمجلس تأديب، كما توقع الطالبة في كشوف الحضور والإنصراف بقلمها الخاص.

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