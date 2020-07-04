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ديني

شيخ الأزهر يوافق على إعادة فتح مدينة البعوث بعد غلقها بسبب كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 01:42 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إعادة فتح مدينة البعوث الإسلامية بعد إغلاقها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتم فتح المدينة ابتداءا من اليوم السبت، بعدما ظل الطلاب في حالة من العزل بتوجيهات من الإمام الأكبر، خوفا على صحتهم وأرواحهم.

وظل الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية مدة تجاوز التسعين يوما حتى قرر شيخ الأزهر بفتح باب المدينة مرة أخرى.

وخلال فترة الغلق، تولى برلمان الطلاب الوافدين، برئاسة مصعب فرج الله، والذي يعتبر حلقة الوصل بين الطلاب وفضيلة الإمام الأكبر، توصيل كل الشكاوى والمعوقات التي تطرأ أمام الطلاب والعمل على حلها فورا من أجل راحة الوافدين في المدينة في ظل هذه الأزمة.

يذكر أن امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر، على مستوى جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، تنطلق صباح اليوم، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.
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